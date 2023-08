Balıkçılar Buzlama Yöntemine Başvuruyor

Hava sıcaklıklarının yüksek derecelerde seyretmesiyle tezgahlarda bulunan balıkları korumak isteyen balıkçılar, buzlama yöntemine başvurdu.

Hava sıcaklıkları son günlerde İstanbul'da da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcaklıktan etkilenen yerler arasında balık tezgahları da aldı. Beylikdüzü'nde bulunan Balıkçı Kenan Balcı'da tezgahta satışa hazır halde bekleyen balıklarının üzerine buz serperek tazeliklerini korudu.

Balığın her mevsim tüketilmesi gerektiğini ifade eden Balcı, "Yaz kış her zaman balık yemeliyiz. Balık çocukların kemiklerini güçlendiriyor. Boylarını uzatıyor. Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran tek besin kaynağı. Eskiden yazın balık yenmez denilirdi bu yanlış. Çünkü 30-40 sene önce balığı soğutacağımız yer yoktu. Şimdi balığı buza gömdük. Gemicilerimizde balığı tutar tutmaz buza gömüyorlar. Buda balığın her zaman taze kalmasını sağlıyor. En az haftada 2 gün balık yenmesi gerektiğinin altını çizen Balcı: "Balığın çeşidi önemli değil. Fiyatı uygun olan balığı vatandaşlarımız tercih etsin. Biz her seferinde vurguluyoruz özellikle çocuklara balığı sevdirmemiz lazım. Mutlaka balık yedirelim. Çocuklar bu değerli ürünün tadını küçüklükten tatmaya başlasınlar. En azından balığı çocuklarımızın çorbasının içine katarak, salatasının içine ilave ederek yedirelim" dedi.

Yüzlerce çeşit balık olduğunu ve balıkların lezzetlerinin hepsinin birbirinden farklı olduğunu söyleyen Balcı: "Denizlerimizde yüzlerce çeşit balık var. Hepsinin farklı farklı lezzetleri var. Bir gün bir balıktan diğere gün diğer balıktan yiyebiliriz. Bir gün tava yapıyorsak, diğer günde ızgara yapabiliriz. Özellikle sıcak havalarda balığı poşette ve dışarda kesinlikle bırakmamalıyız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL