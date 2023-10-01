Balıkçı, koruma altındaki boz yunusu misinasından kurtardı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında kılıç balığı avına çıkan bir balıkçı, oltasına takılan koruma altındaki boz yunusu misinasından kurtarıp denize geri bıraktı. Boz yunuslar, nesli tehlikeye girdiği için koruma altında olan bir türdür. Balıkçı, bu tür kurtuluşların birçok kez gerçekleştiğini belirtti ve denizlerin bu tür geri dönüşümlere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında kılıç balığı avına çıkan balıkçı, oltasına takılan koruma altındaki boz yunusu dolandığı misinadan kurtarıp denize geri bıraktı.

Gökçeada'da 35 yıldır balıkçılık yapan Uğur Özdemir, kılıç balığı avlarken denize attığı oltanın misinasına büyük bir balık kuyruğundan dolandı.

Özdemir, boz yunus olduğunu fark ettiği canlıyı tekneye doğru yavaş yavaş çekerek misinayı bıçakla kesti. Kuyruğundan biraz yara alan boz yunus, özgürlüğüne kavuşunca teknenin yanından uzaklaştı.

Boz yunuslar, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde bulunan, nesli tehlikeye girdiği için koruma altında olan ve bölgede bilim insanlarınca en son 13 yıl önce gözlenen bir tür olarak biliniyor.

"Ekolojik sistem olarak denizlerin buna çok ihtiyacı var"

Yaşadıklarını cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Uğur Özdemir, AA muhabirine, boz yunusu kurtararak gerekeni yaptığını söyledi.

Balık avında kullandıkları olta takımları günübirlik olduğu için bu tür kurtuluşların birçok kez gerçekleştiğini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Oltama takılan balığı uzak bir mesafeden görmeme rağmen Grampus olduğunu anladım. Marmara ve Karadeniz'de bu hayvanı göremezsiniz. Ege ve Akdeniz'de görülen Grampus türü. Yunustan 200-300 kilogram daha büyük oluyorlar. Güçlü hayvanlar. Baktım uzaktan suyun üzerinde duruyor. Köpekbalığı gibi yelesini çıkarmış duruyor. Sürekli gördüğüm için hayvanı tanıdım. Yanına gidince gördüm ki takımımıza dolanmış. Elimizden gelen müdahaleyi yaptık, kalması gerektiği yere saldık. Bu hayvanlar yaşlandıkça beyazlıyorlar. Bunun yaşı ne küçük ne büyük. Kilosu da 300-350 kilogram, büyük bir hayvandı. Saldık, çok mutluyuz, sürekli yapıyoruz bu geri dönüşümü."

Özdemir, uluslararası derin suda avcılık yaptığını ve bu türle bazen karşılaştığını ifade etti.

Halkı bilinçlendirmek için balık türlerini görüntüleyip sosyal medyadan paylaştığını dile getiren Özdemir, "Ben bilinçliyim, ticari balıkçıyım. Para etmeyen şey bizde denize salınır. Yasaklı balıklar oluyor. Bu tür balıkların ölmesi gerekmiyor. Ekolojik sistem olarak denizlerin buna çok ihtiyacı var. Büyük köpek balıkları denk geliyor. Köpek balıklarının da geri dönüşümünü sağlıyorum. Oraya lazım onlar." diye konuştu.

Boz yunusları genellikle dörtlü gruplar halinde gördüğünü aktaran Özdemir, bu canlının av haritasını takip ederek bölgeye geldiğini sözlerine ekledi.

"Etobur olup, en sevdikleri canlılar arasında kalamar gelmektedir"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinden emekli deniz biyoloğu Prof. Dr. Sezginer Tunçer de balıkçı Özdemir'in misinasına kuyruğu dolanan türün koruma altında sayılan önemli deniz memelilerinden olduğu bilgisini verdi.

Latince adı "Grampus griseus" olan bu türün IUCN tarafından koruma altına alındığını, yakalanması ve avlanmasının kesinlikle yasak olduğunu vurgulayan Tunçer, şunları kaydetti:

"Bu görüntülerden anlaşılacağı üzere bu bir ergen birey olarak karşımıza çıkmaktadır ve 2,5-3 metre olduğu tahmin edilmektedir. Daha önce yaptığımız araştırmalar sırasında Saros Körfezi'nin Kuruçeşme Limanı'nda benzer bir olayla biz de karşılaştık fakat hayvan çok yaralı olduğu için denize tekrar kavuşturamadık. Yaptığımız ölçümler sırasında bu erkek bireyin 3 metre 34 santimetre olduğu karşımıza çıktı.

Bu canlılar Atlantik kökenli olup Akdeniz'e dağılımlarını sürdürmektedirler. Sürekli olarak aşırı avcılık ve bilinçsizce yapılan davranışlardan etkilenmekte olup, soyu ve nesli tehdit altında olan türler arasında. Bu canlılar etobur olup, en sevdikleri canlılar arasında kalamar gelmektedir. Bu balıkçı arkadaşları tebrik ediyoruz. Bu canlıları tekrar gördüklerinde en hızlı biçimde tekneye almadan denizde müdahale edip hayatlarını sürdürmelerini sağlamaları gerekir."