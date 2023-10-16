Balçova'da 'Olgun Gençlik Merkezi' açılışı gerçekleşti

İZMİR - Yaş almış vatandaşların ve Alzheimer hastalarının zaman geçirebilecekleri ve tedavi alabilecekleri Balçova Belediyesi 'Olgun Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleşti. Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da katıldı.

Balçova Belediyesi ile belirli bir yaşın üstündeki vatandaşların, ileri yaşlarını huzur ve mutluluk halinde geçmesine hizmet etmek amacıyla kurulan SEV Vakfı'nın (Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı) ortak protokolü hayata geçti. Balçova Belediyesi'ne ait Korutürk Mahallesi'ndeki 383 metrekare alana yapılan Olgun Gençlik Merkezi olarak bugün faaliyete geçerken, açılış törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Üzüm, Balçova Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda Balçovalı katıldı.

"Olgun Gençlik Merkezi'mizin başlıca amacı sağlık alanında olacak"

Merkezin açılış töreninde konuşan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Olgun Gençler Merkezi'nin öncelikle sağlık alanında yaş almış vatandaşlara hizmet sunması gayesinde olduklarını belirtti. Başkan Çalkaya, "Hem bir sosyal aktivite alanı hem de Alzheimer gibi önlenebilir hastalıkların önüne geçmek için faydalı olacağına inandığımız bu merkezi açmaya karar verdik. Kadın ve erkek vatandaşlarımızın birlikte faydalanacağı Olgun Gençlik Merkezimizin başlıca amacı sağlık alanında olacak. Bilim insanlarının çalışmaları sonucunda; çağımızın vebası gibi olan Alzheimer gibi geciktirilebilir yaşlı hastalıklarının önüne geçmek artık mümkün. Hem zihinsel hem de bedensel aktiviteleri artırarak ve bu hastalıklar hakkında bilgilenerek, sağlığımızı koruyabiliyoruz. Bunun için Balçova Olgun Gençlik Merkezi; öncelikle zihinsel ve bedensel aktiviteler bunun yanında destekleyici kursların yapılacağı bir mekan olacak. Merkezde; bedensel egzersizlerin yanı sıra, ahşap boyama, satranç, makrome, akıllı telefon gibi teknolojik cihaz kullanımı kursları olacak. Büyüklerimizin yaşantılarında sıkıntı oluşturacak konularda eğitici seminerler olacak" dedi.

Başkan Soyer'den 'ahde vefa' vurgusu

Balçova Olgun Gençlik Merkezi'nin İzmir'in ahde vefası olduğunun altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Bir elimizle geçmişimize sarılmadan diğer elimizle geleceği kuramayız. Bu yüzden Balçova Olgun Gençlik Merkezi çok değerlidir. Burası sadece hayatının ikinci baharını yaşayan büyüklerimize destek sağlayan bir mekan değil, aynı zamanda bir hafıza merkezidir. Gelecek nesillere ilham verecek toplumsal belleğimiz, bu merkezden İzmir'e yayılacak. Balçova Olgun Gençlik Merkezi, şehrin ahde vefasıdır" açıklamalarına yer verdi.

"Dileğimiz bu tür merkezlerin çoğalması"

Açılışta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu, "Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bir çok kronik rahatsızlığı da mevcut. Alzheimer artık çağımızın hastalığı. Önemli olan bunların bu aşamaya gelmeden önlenmesi. Bu tür merkezler bu yüzden büyük önem kazanıyor. Bunu devletin yapması lazım ancak belediyelerimiz yapıyor. Bunun bir devlet politikası haline gelmesi gerekir. Dileğimiz bu tür merkezlerin çoğalması" diye konuştu.