Balat'ta Mutfak Tavanı Çöktü, Yetkililerden Yardım İstiyorlar

Balat'ta oturan Kudret Kara, mutfak tavanının çökmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Kara, yetkililerden yardım istiyor ve her an yıkılacak korkusuyla yaşadığını belirtiyor.

BALAT'ta oturan 51 yaşındaki Kudret Kara, mutfak tavanının çökmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Tavan betonunun dökülmesiyle deniz kabukları ve çürüyen demirler ortaya çıktı. Yetkililerden yardım isteyen Kara, "Her an yıkılacak korkusuyla yaşıyoruz." diye konuştu.

"BELEDİYE EKİPLERİ, 'BİR SIVACI ÇAĞIR, SIVASIN' DEYİP GİTTİLER"

Balat'ta 16 yıl önce satın aldığı 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede üç kızıyla yaşayan 51 yaşındaki Kudret Kara, dün sabah saatlerinde mutfak tavanının çökmesiyle korku dolu anlar yaşadı. Betonunun dökülmesiyle midye kabukları ve çürüyen demirler ortaya çıktı. Dairede yaşayanlar endişeye kapılırken Kara, " Sabah saatiydi. Mutfağa geldim çay yapacaktım kendime, bir ses geldi. Sanki bina yıkıldı. Yere düştüm, baktım tavan komple yıkıldı. Ben burada 16 senedir oturuyorum. Diğer evlerin sahipleri burada değil, herkes kiracı. Ev sahipleri yurtdışında, kimse sahip çıkmıyor. Her an başıma, çocuklarımın başına bir şey gelir diye korkuyorum. Muhtarı aradım. İki adam geldi belediyeden, içeri dahi girmediler. 'Bir sıvacı çağır, sıvasın. Tamam bitti.' deyip gittiler, ilgilenmediler. Bu işlerde yetkili olanlar bizi görsün, bizi duysun, biz burada canız. Üç kızımla burada yaşıyorum. Ben 'Her an tavan düşer, neresi başıma gelir?' diye korkuyorum. İki ayrı odamız var, çaresizim. Ben zor durumdayım. Çarem olsa ben zaten çıkar giderdim. Ben buraya nasıl sıvacı getireyim. Komple yıkılmış tavan. Nasıl üstünü kapatayım. Sabahtan beri ben kendime gelemedim. Bir parça taş geldi ayağımı yaraladı." dedi.

KORKUDAN UYUYAMIYORLAR

Bir odası bir de salonu olan bodrum katındaki evde 4 kişi yaşadıklarını dile getiren Kudret Kara, "Burası tapuda kömürlük olarak geçiyor. Seneler önce kiradan kurtulmak için taksitle aldım. Ev sahibi burayı bana sattı, sağ olsun, kira vermeyeyim diye ama bir yandan da mücadele ediyorum. 'Ne zaman tavan başımıza gelir, gece yatıyoruz ama sabah uyanabilecek miyiz?' diye tavan üstümüze gelmiş mi diye korkuyorum. Her zaman aynı korkuyla yaşıyorum. Sanki bu bina deniz kumundan yapılmış. Merdiven altı desen çok tehlikeli. İki ev sahibi oturuyoruz burada. Kimse ilgilenmiyor. Onun için yetkililerden rica ediyorum bizi görsün bizi duysun. Bunu ört bas edemeyiz Her tarafa bakın tavan dökülüyor. " şeklinde konuştu.