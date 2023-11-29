Bakırköy'de Sağanak Yağış Sonrası Sahil Yolu Su Altında Kaldı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sağanak yağışın ardından sahil yolunun bir kısmı su altında kaldı. 3 araç mahsur kaldı ve hasar oluştu. İBB ekipleri araçları kurtardı ve su tahliye edildi.

Özgür EREN/İSTANBUL, BAKIRKÖY'de yağışın ardından sahil yolunun bir kısmını su bastı. 3 araç mahsur kaldı. İBB ekipleri tarafında kurtarılan araçlarda hasar oluştu.

İstanbul'da sağanak yağış ve fırtına etkili oluyor. Menekşe sahili İstanbul Caddesi'nin bir kısmını su bastı. Yeşilköy istikametinde de 3 araç mahsur kaldı. Su baskını nedeniyle cadde polis ekipleri tarafından trafiğe kapatılırken, mahsur kalan araçlarda hasar oluştu. İBB ekipleri araçları kurtarırken, su tahliye edildi.