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Bakırköy'de Mahsur Kalan Martı İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Bakırköy'de Mahsur Kalan Martı İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Bakırköy Botanik Parkı'ndaki bir gölette, kanadına ip dolanan bir martı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekibin müdahalesiyle martı, tekrar doğaya salındı.

BAKIRKÖY'de bir gölette kanadına dolanan ip nedeniyle mahsur kalan martı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bakırköy Botanik Parkı'ndaki bir gölette uçamayan bir martının mahsur kaldığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgede giden İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma(İSAK) ekipleri, göletteki martıyı alarak karaya getirdi. Ekibin kontrolünde martının kanadına ip dolandığı görüldü. İpi kesen ekipler, martıyı tekrar doğaya bıraktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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