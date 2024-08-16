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Bakırköy'de Kedi Ezme Olayı

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Bakırköy'de bir sürücü, otomobiliyle sokağa girdiği sırada yolda bulunan kediyi ezdi. Kedinin ölümüne neden olan sürücü, aracını park edip evine gitti. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Özgür EREN / BAKIRKÖY'de otomobiyle sokağa giren sürücü yolda bulunan kediyi ezdi. Kedinin ölümüne neden olan sürücü, aracını park edip evine gitti. Mahalledeki kedileri besleyen bir hayvansever sürücüye tepki gösterirken, sürücünün kediyi ezdiği anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sakızağacı Mahallesinde 14 Ağustos Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana geldi. Bazı hayvanseverlerin kedileri beslediği sırada sokağa giren bir sürücü, otomobiliyle yoldaki kedinin üzerinden geçti. Bir süre yerde çırpınan kedi öldü. Olay anı sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olaya şahit olan bir hayvansever kadın sürücüye tepki gösterirken, o anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Güvenlik Kamerası kedi Hayvan Hakları Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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