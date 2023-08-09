CHP'li Bakırköy Belediyesi tarafından açılan Botanik Parkı, çöplüğü andırıyor. Parkta bakımsızlık, kötü koku ve çöplerin olması vatandaşları rahatsız ediyor.

Bakırköy Botanik Parkı çöplüğe döndü

Büyük beklentilerle açılan Botanik Parkı çöplüğü andırıyor

İSTANBUL - CHP'li Bakırköy Belediyesi tarafından Haziran 2013 yılında açılan Botanik Parkı, çöplüğü andırıyor. Özellikle yapay göletin kenarında biriken çöpler, içindeki hayvanlar için hayati tehlike oluştururken, tuvaletlerin kapalı olduğu parkta çevreye kötü kokuda yayılıyor.

Cumhuriyet Halk Partili Bakırköy Belediyesi tarafından Haziran 2013 yılında 96 bin metrekare alan üzerine açılan Botanik Parkı, bakımsızlıktan çöplüğü andırıyor. Her gün ziyaretçilerin geldiği parkta, tuvaletlerin kapalı olması nedeniyle yayılan pis koku gelen vatandaşları rahatsız ediyor. Parkta daha önce açılan engelli asansör ve süs havuzunun çalışmadığı görüldü. Çocuk parkının olduğu bölümde oyun alanın kırık olduğu görülürken, bazı bölümlerde kırık alkol şişeleri görüldü.

Yapay göletin kenarlarında çöp ve plastik atıkları kameraya kaydedilirken çöpler gölette yaşayan hayvanlar için tehlike oluşturuyor. Bakımsızlıktan çöplüğe dönen parkta, bazı alanlar çamur içindeyken otların sulanmadığı için sarardığı görüldü. Oturma alanlarındaki bankların bakımsızlıktan döküldüğü ve ağaçların arasının çöp birikintileri ile alkol şişelerinin olduğu görüldü.

Mehmet Toprak, " Parktaki yeşilliğe bakıyorum da geçen yıl ile bu yıl arasında baya kuraklık var. Gölde bakımsızlık var. Bakıma ihtiyaç duyan bir yer. Herkesin gelmek istediği bir yer ama yeşillik alan olmadığı için oturacak bir alan yok. Bakımsızlıktan dolayı çöplerin olması normal. Belediyenin bu parka acilen müdahale etmesi, bakım yapması lazım. Daha çok yeşillik, insanların burada daha çok oturabileceği bir yer olması lazım" dedi