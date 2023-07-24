Bakımevinde Engelli Hastaya Şiddet Skandalı

BÜYÜKÇEKMECE'de, bir engelli bakımevinde bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışanın yer aldığı görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği tarafından başlatılan soruşturmanın ardından bakımevi kapatıldı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, bir engelli bakımevinde bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışanın yer aldığı görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği tarafından başlatılan soruşturmanın ardından bakımevi kapatıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hasta ile dalga geçen çalışan kadın çalışan tarafından kaydediliyor. Bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışana görüntüyü çeken çalışan ise kahkahalarıyla eşlik ediyor.

İstanbul Valiliği, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakımevi kapatıldı. Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece İlçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir. ifadelerine yer verildi.