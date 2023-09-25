BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli ve aileleri, Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı BAKAP'ın açılışında bir araya geldi. Başkan Mansur Yavaş, mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı BAKAP'ın açılışın ardından ilk misafirleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli ve aileleri oldu. BAKAP'ın doğasında sevdikleriyle keyifli vakit geçiren mesai arkadaşlarını yalnız bırakmayan Başkan Mansur Yavaş, "Ankara halkı için emek veren tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize minnettarım, hakkınızı helal edin" dedi.

Geçen hafta açılışını gerçekleştirdiği BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nın ilk misafirleri Ankara Büyükşehir Belediyesi personeli ve aileleri oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltılı buluşmada çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Elemelerindeki son maçının de dev ekrandan yayınlandığı programda gerçekleşen konserlerde, 3,5 milyon metrekarelik BAKAP'ı tıklım tıklım dolduran Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları da doyasıya eğlendi.

"BURADA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN TÜM PERSONELİME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Eşi Nursen Yavaş ile birlikte sahneye çıkarak, personeline seslenen Başkan Mansur Yavaş konuşmasına, "Sevgili Ankara Büyükşehir ailesi hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz" diyerek başladı.

Yavaş, "Değerli mesai arkadaşlarım, üç yıldır burayı bu hale getirmek için çalışıyoruz. Gerçekten arkadaşlarımız üstün bir gayret gösterdiler. Gece gündüz burada çalışarak Ankara halkının hizmetine 1. etap olarak açtık. Önümüzdeki yıl dut mevsiminde dut yemeye, kiraz mevsiminde kiraz yemeye, diğer meyveleri de toplamaya geleceğiz" dedi.

Alanda hiçbir ticari alanın olmadığına dikkat çeken Başkan Yavaş, "Dünyanın çeşitli yerlerindeki örnekleri gibi, rahatça ailenizle gelebileceğiniz, birlikte oturup vakit geçirebileceğiniz bir alan… Burada aynı zamanda çocuklarımızı tarımla buluşturacağız. İkinci bir Atatürk Orman Çiftliği oldu adeta… 3-5 yıl sonra yol kenarındaki ağaçların tamamı büyüyünce tamamen gölge bir alanda isteyen yürüyüş yapacak, isteyen bisiklete binecek. Gerçekten çok büyük bir emek var. Özellikle gece gündüz burada çalışan tüm personelime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BİZLER ÖRNEK ALINIYORUZ, SİZLERİN SAYESİNDE"

Başkan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği dünya başkentleriyle yarışır bir şekilde Ankara'yı daha güzel bir hale getireceğiz. Ankara'nın tüm ilçelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Ankara'yı hep birlikte güzelleştirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman basında yer alıyor, Ankara Büyükşehir birçok alanda Türkiye'de ilkleri yaşıyor. Bizler örnek alınıyoruz sizlerin sayesinde… Ankara halkı için emek veren tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığınız çalışmalardan, verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize minnettarım, hakkınızı helal edin."

"AİLE KUCAKLAŞMASI GİBİ OLDU"

BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı'nda aileleriyle beraber gönüllerince eğlenip, doğa ve temiz havanın tadını çıkaran Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları ise şunları söyledi:

-Sevgi Yiğitarslan: "Çok mutluyum. Mansur Başkan'ın bu hizmetinden dolayı gurur duyuyorum. Ankara'da yeşile ve piknik alanına ihtiyacımız vardı. Doyabileceğimiz derecede bir yer yapılmış."

-Arzu Değirmenci: "Çok memnun kaldık. Böyle etkinlikleri başkanımız sayesinde Ankara'da çok görüyoruz. Ailemle eğleniyorum, teşekkür ediyorum."

-Ozan Gündüz: "Çok mutluyuz. Önemli bir proje bu… Sosyalleşmek adına güzel etkinlikler var. Doğada buluşunca daha da değerli oluyor."

-Selma Aksoy: "Çok beğendim burayı. Belediyenin hizmetlerinden çok memnunum. Eğlence güzel, kahvaltı güzel. Burada olmaktan mutluluk duyduk."

-Murat Berksun: "Aile kucaklaşması gibi oldu. Hepimizi burada toplaması birbirimizi tanımamız çok güzel. Güzel şeyler yapılıyor. Gurur duydum belediyemizde."