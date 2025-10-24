Bakan Göktaş'tan Yaşlılara Yeni Merkez Müjdesi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Biz biliyoruz ki bir toplumun kökleri büyüklerinin gösterdiği hürmetle güçlenir. Yaşlılarımızın bilgi birikimi sadece geçmişin değil, geleceğin de ışığıdır. Onların duaları bizim en kıymetli hazinemizdir. Bu anlayışla yaşlılarımızın hem fiziksel hem ruhsal hem de üretken ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için hizmetlerimizi her geçen gün çeşitlendiriyoruz" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Develi ilçesinde hayırseverlerin adını taşıyan Fatma Turan Aksu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Öztaş, burada açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, "Yaşlılarımız için yeni bir yuvanın, bir merhamet ocağının temelini atmak üzere bir aradayız. 50 kişilik kapasiteye sahip olan kuruluş, yaşlılarımızın huzurla ve güvenle yaşam alanı sunacak. Bakım ve rehabilitasyon hizmetleriyle onları fiziksel, ruhsal aynı zamanda da sosyal olarak da güçlendiren bir merkez olacak. Bu kıymetli hizmeti şehrimize kazandıran Turan ve Fatma Aksu hayırseverlerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu proje ilk bize geldiğinde gerçekten kıymetli milletvekilimiz Ayşe Böhürler ihtiyaçlardan bahsetti. Bu ihtiyaçlar baktık ki biraz sosyal donatı, biraz yatay mimari, biraz daha insanların yaşam becerilerini güçlendiren boyutuyla da ele alındı. İnşallah örnek bir eser olarak burada Kayseri'ye de bir değer katacak. Bu minvalde inşallah yaşlı huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimiz Develi'ye, Kayseri'ye hayırlı olsun" diye konuştu.

'1640 YAŞLIMIZA EVLERİNDE DESTEK OLUYORUZ'

Bir toplumun köklerinin büyüklerinin gösterdiği hürmetle güçlendiğini belirten Bakan Göktaş, "Yaşlılarımızın bilgi birikimi sadece geçmişin değil geleceğin de ışığıdır. Onların duaları bizim en kıymetli hazinemizdir. Bu anlayışla yaşlılarımızın hem fiziksel hem ruhsal hem de üretken ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için hizmetlerimizi her geçen gün çeşitlendiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaşlılarımıza sadece bakım hizmeti sunmuyoruz. Onların hayata, üretime ve topluma yeniden katılabildikleri yaşam merkezleri de kazandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda yaşlılarımızın hayatına dokunan her projede şefkati, saygıyı ve vefayı esas alıyoruz. Yaşlılarımızın aileleri ve yakın çevreleriyle birlikte yaşamlarını sağlayacak bütüncül bir yaşam alanı benimsiyoruz. Ulusal Vefa programıyla 81 ilimizde yaşlılarımıza kendi evlerinde destek oluyoruz. Bu kapsamda Kayseri'de 1640 yaşlımıza doğrudan evlerinde destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'29 BİN 571 YAŞLIMIZ YATILI BAKIM HİZMETİNDEN FAYDALANIYOR'

Evde bakım yardımıyla ihtiyacı olan vatandaşların ailelerinin yanında bakımlarına destek olduklarını aktaran Bakan Göktaş, "Kayseri'de bu ay 7 bin 225 ailemiz de bu hizmetimizden faydalanıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de 467 kamu ve özel huzurevlerimizde, 29 bin 571 yaşlımız yatılı bakım rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. Kayseri'de ise iki tane huzurevimiz var. İnşallah Develi'ye bu 50 kapasitelik yeni huzurevimizle, Kayseri'ye kazandırdığımız huzurevi sayımız 3 olacak. Bugün temellerini attığımız bu merkez ile yaşlılarımızın bakım, rehabilitasyon ve sosyal yaşam hizmetlerine erişimlerini de arttırıyoruz. Böylece onların yaşam kalitesini artıracak yeni bir dönemi de başlatıyoruz. Bu merkezin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen güçlü sosyal devlet anlayışının yereldeki bir yansıması Kayseri'de yeni bir umut kapısı olacağına yürekten inanıyorum. Bizler Türkiye Yüzyılı'nın sosyal vizyonunu gerçek kılarken, yaşlılarımızın aktif ve üretken bir yaşam sürmelerini toplumsal bir yapı inşa etmeye gayret ediyoruz" dedi.

