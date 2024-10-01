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Bakan Göktaş'tan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Bakan Göktaş'tan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayarak yaşlıların toplum için önemine vurgu yaptı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yaşlılarımız, zamanı aşan derin hayat tecrübeleri, bilgelikleri ve bizlere bıraktıkları kültürel mirasla toplumumuzu ve yolumuzu aydınlatan kıymetli birer rehberdirler. Başımızın tacı, evimizin bereketi değerli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyorum. Her birinin ellerinden öpüyor, sevgilerimi ve hürmetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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