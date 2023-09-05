Bahçesine gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Elazığ'da bir kişi her gün bahçesine gelen tilkiyi elleriyle besliyor. Elazığ merkeze bağlı Gökbelen köyünde yaşayan Selim Aslan, bahçesine gelen tilkiyi her gün elleriyle besliyor. Aslan'ın bahçeye koyduğu yiyecekleri yiyen tilki, bazen de evin içerisine kadar giriyor. Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi sabah akşam besleyen Aslan ise bu durumdan oldukça memnun.