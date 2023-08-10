Bahçelievler'deki Ulus Apartmanı Tahliye Edildi

Bahçelievler'de 24 yıl önce yapılan Ulus Apartmanı, bitişiğinde yapılan temel kazısı sırasında hasar aldıktan sonra belediye ekiplerince tahliye edildi. Karot örneği sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

BAHÇELİEVLER'de 24 yıl önce yapılan 8 katlı Ulus Apartmanı, bitişiğinde yapılan temel kazısı sırasında hasar aldıktan sonra belediye ekiplerince tahliye edildi. İki katının kaçak olduğu öğrenilen Ulus Apartmanı'ndan alınacak olan karot örneği sonucuna göre, yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

Şirinevler Mahallesi, Hasan Tahsin Sokak'ta dün inşaatın temel kazısı sırasında, yan taraftaki 17 daireli 24 yıl önce yapılan Ulus Apartmanından sesler duyuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından 8 katlı bina, zabıta ekiplerince tahliye edildi. Apartmanın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı. Apartmandakilerin birçoğu akrabalarının yanına yerleşirken bir aile ise belediyenin misafirhanesine yerleştirildi. Ulus Apartmanı'nın bitişiğindeki bina duvarı ile arasında yaklaşık 5 santim derinliğinde boşluk oluştuğu görülürken, bina duvarlarında da çatlaklar görüldü.

KAROT ÖRNEĞİ SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLECEK

Ulus Apartmanı için 1998 yılında inşaat ruhsatı alındığı, inşaatın 1999 yılında tamamlandıktan sonra kaçak 2 kat daha yapıldığı belirlenerek aynı yıl tutanak tutulduğu öğrenildi. Bina sakinlerinin kısa bir süre önce Bahçelievler Belediyesi'ne kentsel dönüşüm için başvurduğu, belediye ekipleri ise 1 Ağustos 2023 tarihinde bina sakinlerine tebligat göndererek 10 gün içerisinde karot örneği aldırmaları gerektiğini bildirdi. Binadan bu süre içerisinde karot örneği alınmadığı öğrenildi. Belediye ekiplerinin bugün binadan alacağı karot örneği sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği belirtildi. Öte yandan bina sakinlerinin ise apartman önünde bekleyişi sürüyor.

"AKRABAMDA KALIYORUM"

Apartman sakinlerinden Kadir Yılmaz, "Dün öğlen saatlerinde temel atılma esnasında binada bir sarsıntı olduğunu bina sakinleri dile getirdi. Ardından şikayette bulunuldu. Belediye ekipleri binayı boşalttı. Ben dışarıdaydım. Geldiğimde böyle bir durumla karşılaştım. Herkes aşağıdaydı. Şimdi belediye görevlilerini bekliyoruz. Şu an akrabamda kalıyorum. Malum dışarıdaki fiyatlar, kira farkları... Artık bu ilerleyiş nasıl olacak bilmiyorum. Bekliyoruz. Eşyalarımızı şu an alamadık. Çünkü malum acele boşalttılar. Kimseyi içeride tutmadılar, mühür vurdular. İki gündür beklemedeyiz. Bina 1999 senesinde yapıldı" dedi.