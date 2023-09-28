Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin kimlikleri tespit edildi

Bahçelievler'deki bir binada doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada hayatını kaybeden iki kişi ile dört yaralının kimlikleri tespit edildi. Ölenlerin isimleri Özgür Çoban ve Ömer Özdemir olarak belirlendi. Yaralananlar ise Ahmet Bal, Emirhan Kutluay, Kerim Selvi ve Hasan Baş.

Bahçelievler'deki bir binada doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada hayatını kaybeden iki kişi ile dört yaralının kimlikleri tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki binanın beşinci katında bulunan dairede meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlerin Özgür Çoban ve Ömer Özdemir olduğu belirlendi.

Patlamada yaralananların ise Ahmet Bal, Emirhan Kutluay, Kerim Selvi ve Hasan Baş olduğu öğrenildi.

Bal'ın Bahçelievler Devlet Hastanesi, Kutluay'ın Memorial Hastanesi, Selvi'nin Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Baş'ın ise Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.