Bahçelievler'deki Patlamada 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Apartman Yıkılıyor

BAHÇELİEVLER'de, doğal gaz patlaması sonucu 3 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına karar verildi. Yıkım çalışmalarının bugün başlaması bekleniyor.

Bahçelievler'de 28 Eylül'de meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Belediye bir süre önce apartmanın boşaltılmasına karar vermişti. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, apartmanda meydana gelen hasarı incelemek için karot örneği almıştı. Karot numunelerinin incelenmesinin ardından, binanın yıkımına karar verildi. Bina çevresinde bariyerlerle güvenlik önlemi alınırken, pencere ve kapılar söküldü. Yıkımın bugün başlaması bekleniyor.