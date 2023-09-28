Bahçelievler'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler'deki patlamada evde yaşayan kişilerden birinin vefat ettiğini, 1'i ağır olmak üzere 4 yaralı bulunduğunu belirtti. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtildi.

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Büyükçekmece, Küçükmece, Sultangazi, Başakşehir, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa'da etkili olan sağanak yağış ve su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, "Bunu dün de uyardık bugün de uyarıyoruz. İstanbul yarın öğlene kadar yoğun yağış alacak. Özellikle sel basma riski olan bölgelerde vatandaşlarımızın bulunmamalarını, bodrumlarda kalmamalarını ve vatandaşlarımızın 112'yi aramalarını istirham ediyoruz" dedi.