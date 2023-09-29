Bahçelievler'deki patlama sonrası temizlik çalışmaları tamamlandı

Bahçelievler'de meydana gelen patlamanın ardından yapılan temizlik ve moloz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Caddede yapılan çalışmaların ardından yaya ve araç trafiği normale döndü.

DHA)-BAHÇELİEVLER'de 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından binada ve cadde yapılan çalışmalar tamamlandı. Patlamanın ardından yaya ve araç trafiğine kapatılan caddede yapılan temizlik çalışmalarının ardından Yapılan temizlik ve moloz kaldırma çalışmalarının ardından yaya ve araç trafiğine kapatılan cadde yeniden trafiğe açıldı. Binanın son durumu havadan fotoğraflandı.