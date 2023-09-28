Bahçelievler'de Patlama: 1 Ölü, 4 Yaralı

BAHÇELİEVLER Şirinevler mahallesi Kazım Karabekir caddesinde bir binada meydana gelen 1 kişinin öldüğü 2'si ağır 4 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 4 kişinin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Olay yeri incelemesi ve delil tespit çalışmaları için nöbetçi savcı olay yerine geçti.