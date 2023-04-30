Bahçelievler'de otomobil kafenin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımı ve duvarı aşarak kafenin bahçesine girdi. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımı ve duvarı aşarak kafenin bahçesine girdi. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Fahri Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 05.45 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Arif Ağa Sokak'ta meydana geldi. Yalçın Koreş Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Fahri Yıldırım'ın kullandığı 34 LC 8926 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çarptı, ardından duvarı da yıkarak kafenin bahçesine uçtu.