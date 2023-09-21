Bahçelievler'de kavşaktan dönüş yapan bir tırın kaldırıma çarpması sonucu mazot deposu delindi ve yakıt yola döküldü. Yaklaşık 200 metrelik alanda meydana gelen olay nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Bahçelievler'de kaldırıma çarpan tırın mazot deposu delindi, yol trafiğe kapandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de, kavşaktan dönüş yapan tırın kaldırıma çarpması sonucu deposu delindi. Yaklaşık 200 metrelik alana dökülen mazot nedeniyle yol kapandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapan 01 CZN 99 dorse plakalı tır kaldırıma çarptı. Çarpma nedeniyle tırın mazot deposu delindi ve yakıt yola döküldü. Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, olay yerine polis sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine çağrılan belediye ekipleri çalışma başlatarak yola kum döktü. Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.