Bahçelievler'de üç kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz patlamasının yaşandığı bina bugün Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından yıkılacak.

Bahçelievler'de doğalgaz patlamasının yaşandığı bina yıkılıyor

İSTANBUL - Bahçelievler'de üç kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz patlamasının yaşandığı bina bugün Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından yıkılacak.

Bahçelievler'de 28 Eylül günü yaşanan doğalgaz patlamasının yaşandığı bina Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından boşaltılmıştı. Bina yaşanan patlama sonrasında ağır hasar aldı. Bunun üzerine boşaltılan binadan belediye ekipleri karot örnekleri aldı. Alınan karot örnekleri sonrası yapılan inceleme sonucunda binanın yıkımına karar verildi. Binada patlaması sonrası aldığı hasar ise drone tarafından görüntülendi. Görüntülerde patlamanın yaşandığı dairenin tamamen harabe haline döndüğü, merdivenlerde ise göçme meydana geldiği görüldü. Binanın belediye ekipleri tarafından bugün yıkılması bekleniyor.