Bahçelievler'de çökme riski nedeniyle boşaltılan bina yıkılacak

Kolonları patladıktan sonra çökme riski nedeniyle boşaltılan Bahçelievler'deki 6 katlı bina, yapılan incelemeler sonucu 3 milimetre kaydığı tespit edildi. Yarın sabah saatlerinde kontrollü olarak yıkılacak.

BAHÇELİEVLER'de kolonları patladıktan sonra çökme riski nedeniyle boşaltılan binada yapılan incelemelerde, binanın 3 milimetre kaydığı tespit edilirken, yarın sabah saatlerinde kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.

Saat 18.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi, Alpay Caddesi'nde bulunan ve 12 daireden oluşan 6 katlı binada meydana geldi. Olay yerine belediye, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken çökme riski nedeniyle bina boşaltıldı. Boşaltılan binada, hassas ölçüm cihazlarıyla yapılan kontrollerde binada 3 milimetre kayma olduğu tespit edildi.

Yapılan kontrollerin ardından Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı ekipler, zemin artı 6 kat olarak 1977 yılında inşa edilen, 12 daire ve 5 dükkandan oluşan binanın içine girerek patlayan kolonlarda detaylı incelemerde bulundu. Belediye ekiplerinin incelemeri sırasında kaydedilen görüntülerde kolonlardaki hasar detaylı görüntülendi.

YARIN SABAH YIKILACAK

Yapılan ölçümlerde 3 milimetre kaydığı tespit edilen binanın, belediye ekipleri tarafından yarın sabah saatlerinde kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.