Bahçelievler'de bulunan bir binanın beşinci katındaki dairede patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtiliyor.

Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi

Bahçelievler'de bir binanın beşinci katındaki dairede patlama meydana gelirken bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk bilgilere göre yaralıların olduğu öğrenildi.

Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.