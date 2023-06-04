Bahçelievler Belediyesi, Dünya Bisiklet Günü'nde çocuklara bisiklet hediye etti

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bisiklet kullanımının önemine işaret ederek, "Amacımız sera gazının azaltılması. Onun da çaresi mümkün olduğunca fazla bisiklet kullanmak. Bu bilinci kazandırmak amacıyla gençlerimize bisiklete binmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Bahçelievler Belediyesince, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında Genç Park'ta düzenlenen etkinlikte, çocuklar için bisiklet çekilişi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Bahadır, çekilişle belirlenen 50 çocuğa bisikletlerini teslim etti.

Kendisinin de bisiklete gönül verdiğini ifade eden Bahadır, bisiklet kullanımının artırılması gerektiğini söyledi.

Bahadır, herkesin dünyaya ortak olduğunu ve dünyayı gelecek nesillere emanet etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız bir spor dalı. Otomobil, hava kirliliği, karbon salınımı ne kadar az olursa iklim değişmeyecek, yeşil artacak, ağaç artacak. Atmosferin delinmesi düzelecek. Bisikleti o yüzden çok önemsiyorum. Fiziki olarak bize güç verir, dinginlik katabilir. Gezi amaçlı kullanabiliriz. Ama en önemlisi de çevre dostu olması." diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerde bisiklet kullanımının daha yaygın olduğunu kaydeden Bahadır, Türkiye de ise coğrafi yapı nedeniyle daha az bisiklet kullanıldığını ancak son dönemde Konya gibi coğrafi olarak düz olan bölgelerde bisiklet kullanımının arttığını söyledi.

Bahadır, Bahçelievler'de iki bölgede bisiklet yolu yaptıklarını ve bunu artırıp Bağcılar Belediyesi ile entegre etmeyi planladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Dünyada iklim anlaşmasına ilk imza veren ülkelerden biriyiz. Amacımız sera gazının azaltılması. Onun da çaresi mümkün olduğunca fazla bisiklet kullanmak. Bu bilinci kazandırmak amacıyla gençlerimize bisiklete binmelerini tavsiye ediyoruz. Biz istiyoruz ki sadece çocuklarımız, gençlerimiz değil büyüklerimiz de daha fazla bisiklet sürsün. Çocukların ve gençlerin yetişmesinde dört parametre var; eğitim, sanatla uğraşmak, iyilik fikriyle yoğrulma ve sporla uğraşmak. Bunun en basiti, en çabuk ulaşılabilir olanı bisiklettir. Belediye olarak gençlerimizin her konuda yardımcısıyız. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nüz kutlu olsun."

Bahadır, daha sonra bisiklet kazanan çocuklarla parkta pedal çevirdi.

Etkinlik kapsamında parkta bisiklet şov, basketbol şov ve jonglör gösterileri de yapıldı.