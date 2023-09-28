Bahçelievler Belediye Başkanı: Şirinevler Patlaması Sonrası Binayı Yıkacağız

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır : " ( Şirinevler Patlaması) Binayı tahliye ettik, en kısa sürede yıkacağız"

"Otellerde misafir edeceğiz"

İSTANBUL - Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, patlamanın meydana geldiği Bahçelievler Şirinevler'de incelemelerde bulundu.

Bahçelievler'de 6 katlı bir binada meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Patlamanın ardından Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe olay yerined incelemelerde bulundu. Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır ve Bahçelievler Kaymakamı Boztepe ardından basın mensuplarına konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, "6 katlı binanın en üst katında doğal gaz patlaması var. Doğal gaz patlamasına bağlı gördüğünüz gibi oradan patlamanın etkisiyle 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. İki vatandaşımız da yaralanarak hastanede. Binada kimse yok. İtfaiye içerde doğalgaz da geldi. Etraftaki binalar da hasarla görenlerle de bir çalışma yapıyoruz. Bu binayı tahliye ettik. Kimse kalmayacak en kısa zamanda yıkacağız. 80'li yılların yapımı bir bina olduğu için karot alınmıştı. Karot zaten kötü çıkacak. Depremden önce olduğu için. Şu anda bu binaya kimseyi almayacağız zarar gören vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Bir sıkıntı yok. Toparlarız onları önemli değil ama üzüldüğümüz tek şey bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi. İnşallah hastanemizdeki yaralıları da iyileşir diye umut ediyoruz. Doğal gazdan İGDAŞ'tan arkadaşlar geldi. Neden patlama olduğu onu bize bildirecekler. Çıktılar itfaiye ile birlikte çalışıyorlar" dedi.

Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe ise, "Ülkemize ve ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımızdan dolayı üzgünüz. Belki hafif yaralı sayımızda artış olabilir. Şimdilik görünen doğal gaz patlaması gibi görünüyor. 1 ağır olmak üzere 3 yaralı görünüyor. Maalesef 1 can kaybımız var" ifadelerini kullandı.