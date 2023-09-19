Bahçede çıkan yangında ev, samanlık ve ahır tamamen yandı

Burdur'da bahçede yemek pişirmek için yakılan ateşten çıkan yangında ev ile bitişiğindeki samanlık ve ahır tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamadı.

Burdur'da bahçede yemek pişirmek için yakılan ateşten sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Büyüyen alevler nedeniyle bahçe içinde bulunan ev, bitişiğindeki samanlık ve ahır tamamen yandı.

Bağlar Mahallesi Havaalanı Caddesi'nde Sadık Y.'ye ait evin bahçesinde yemek pişirmek için yakılan ateşten sıçrayan kıvılcım önce kuru otları daha sonra da evin yanındaki samanlıkta bulunan balyaları tutuşturdu. İhbar üzerine bölgeye Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir anda büyüyen alevler evi, samanlığı ve ahırı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen samanlık, ahır ve ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında yaklaşık 200 balya saman da kül oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.