Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasına rağmen bahar havasının hakim olduğu Mersin'deki Evdilek Yaylası'nda kar suyunun erimesiyle ortaya çıkan doğal kaynak suyu ve çevresinde bulunan yüzlerce kelebek görsel şölen sundu.

Bahar havası yaşanan yaylada yüzlerce kelebek görsel şölen sundu

MERSİN - Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasına rağmen bahar havasının hakim olduğu Mersin'deki Evdilek Yaylası'nda kar suyunun erimesiyle ortaya çıkan doğal kaynak suyu ve çevresinde bulunan yüzlerce kelebek görsel şölen sundu.

Erdemli ilçesinden yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bin 600 rakımda bulunan Evdilek Yaylası tarihi ve eski yerleşim yerlerinin yanı sıra doğal klima özelliği ile de dikkat çekiyor. Yurt genelinde kavurucu sıcağa rağmen yaylada bahar mevsimi yaşanıyor. Kar sularının erimesiyle ortaya çıktığı değerlendirilen buz gibi doğal kaynak suyu ve serin havası nedeniyle bölgeyi bilenlerin uğrak noktaları haline gelen yaylada bu mevsimde ortaya çıkan Polyommatus syriaca olarak bilinen Çokgözlü Levantin Çilli Mavisi yüzlerce kelebek ise görsel şölen sunuyor. Bölgedeki çiftçilere ait hayvanların da serinleme noktası olan mağara ise dikkat çekiyor.

50 yıldır Evdilek yaylasında yaşayan 8 çocuk annesi Hasibe Serin ise, Burada doğal kaynak suları var. Piknikçiler gelir, kelebekler uçar. Şehir merkezi çok sıcak olduğu için buraya gelen çok olur" dedi.