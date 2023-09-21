Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde Yangında Hayatını Kaybeden İşçinin Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı

Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden Atakan Kapcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yangında bir itfaiye eri yaralanırken, bir kişi de hayatını kaybetti.

Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Atakan Kapcan'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangında bir itfaiye eri yaralanırken bir kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden iş yeri çalışanı Atakan Kapcan'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İSTANBUL