Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı.

- Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın

İSTANBUL - Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kontrol altında alındı.

Edinilen bilgilere göre Bağcılar Matbaacılar Sitesi D blokta bulunan 3 katlı bir işyerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İşyerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bitişikteki işyerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci ambulansa bindirilerek hastaneye sevk edildi.

Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altında alındı.