Bağcılar Mahmutbey Yolu'nda Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

BAĞCILAR Mahmutbey Yolu'nda 6 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Mahmutbey Yolu'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 3 şeritli yolda makas atarak ilerleyen 34 NN 7614 plakalı otomobilin sürücüsü orta şeritte ilerleyen 34 EC 8047 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç seyir halindeki 4 araca çarptı. Kazada, kamyonet şoförü ağır yaralanırken, diğer araçlardaki 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kazanın yaşandığı noktaya çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Görgü tanıkları kazaya sebep olan sürücünün alkollü olduğunu öne sürdü.

MAKAS ATA ATA HIZLA GELİYORDU

Kazada aracı hasar gören Ahmet Şet, "Önce arkamdaki araca sonra bana çarptı. Kazanın etkisiyle ani hareketle kamyonet de devrildi. 140-150 kilometre hızla makas ata ata geliyordu. Bu yolda hız sınırı normalde 80" dedi.

Kaza sırasında çevredeki bir kaldırımda oturduğunu belirten Ufuk Dayan,"Oturuyorduk, park halinde 3-4 araç da vardı yanımızda. Beyaz araç yolda makas attı. Biz sese tepki verdik. O sırada lastiği de patlamış olabilir. Çarpışmayla kamyon devrildi 4-5 aracı biçip gitti. İlk çarpan araç şuradaki beyaz araç, sürücüsünün durumu da ağırdı muhtemelen alkollüydü. Çünkü yanına gelen hemşire bir şey aldın mı dediğinde, 'Evet' dedi; ama net bilmiyorum. Burada vatandaşlar da yol kenarında oturuyordu. Üç kişi yaralandı ama burada oturan 10 kişiyi de altına alabilirdi, ucuz atlattık" ifadelerini kullandı.

KAMYONETE YANDAN VURDU YAN YATIRDI

Görgü tanıklarından İbrahim Tunç ise, "Bayağı hızlı geldi, orta şeritte kamyonete yandan vurdu, yan yatırdı. Kamyonun yanında takla atınca, kamyonu da yan yatırdı. Kamyonun bir suçu yok, orta şeritte ilerliyordu." Şeklinde konuştu.