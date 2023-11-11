Bağcılar'da Yağmur Suyu Tahliye Kanalları Tıkandı

BAĞCILAR'da etkili olan yağış sonrası yağmur suyu tahliye kanallarının tıkanması üzerine cadde göle döndü. Yolu kullanan bir kamyonet arızalanarak suyun içerisinde kalırken, yol İSKİ ekiplerinin çalışmasından sonra açıldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Bağcılar Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde tahliye kanalları tıkanınca yol göle döndü. Yoldan geçmeye çalışan sürücüler ise zor durumda kaldı. Caddeyi kullanan bir kamyonet de sudan geçerken arızalanarak yolda kaldı. Kapanan caddenin açılması için İSKİ ekipleri bir süre çalışma yaptı. Yol ekiplerin çalışmasından sonra tekrar trafiğe açıldı.