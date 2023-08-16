Bağcılar'da trafoda meydana gelen patlama sonucu sokaklar elektriksiz kaldı
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Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 8. Sokak'taki trafoda yaşanan patlamalar ve yangın nedeniyle birçok sokakta elektrik kesintisi yaşandı. Esnaf jeneratör kullanırken, elektrik dağıtım firması trafoyu tamir etmek için çalışıyor.
Bağcılar'da trafoda meydana gelen patlamanın ardından bazı sokaklar elektriksiz kaldı.
Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 8. Sokak'taki trafo, art arda yaşanan patlamaların ardından alev aldı. Trafodaki patlamalar ve küçük çaplı yangından sonra cadde üzerindeki birçok sokakta elektrik kesintisi yaşandı.
Sokakta iş yerleri bulunan esnafın jeneratör kullandığı görüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen elektrik dağıtım firması personelinin trafoyu tamir çalışması sürüyor.
Bu arada, trafoda yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.