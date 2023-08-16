Bağcılar'da trafoda meydana gelen patlama sonucu sokaklar elektriksiz kaldı

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 8. Sokak'taki trafoda yaşanan patlamalar ve yangın nedeniyle birçok sokakta elektrik kesintisi yaşandı. Esnaf jeneratör kullanırken, elektrik dağıtım firması trafoyu tamir etmek için çalışıyor.