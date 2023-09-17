Bağcılar'da Odun Yüklü Kamyonet Alev Aldı

BAĞCILAR'da seyir halindeki odun yüklü kamyonet alev alev yandı. Yükselen alevler elektrik kablosunu kopardı. Yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde 12.30 sıralarında odun yüklü kamyonet seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. .Dumanları gören sürücü kendini dışarı atarken odunlar tutuştu. Yükselen alevler elektrik kablosunu kopardı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekiplerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis güvenlik önlemi alarak yolu çift yönde kapattı. Elektrik ekiplerinin kabloları kesmesiyle trafik normale döndü. Olayda yaralanan olmazken kamyonet kullanılmaz hale geldi.