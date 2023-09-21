Bağcılar'da Matbaacılar Sitesi'nde Yangın Çıktı

Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında çıkan yangında bir işçi mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekipleri mahsur kalan işçiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BAĞCILAR'daki Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında, bir işçi mahsur kaldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin mahsur kalan işçiyi bulmak için çalışmaları sürüyor.

Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınırken binada bir çalışanın mahsur kaldığı öğrenildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan işçinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.