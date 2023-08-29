Bağcılar'da İş Yerinde Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Bağcılar'da bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yerinde meydana gelen yangın nedeniyle hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2005. Sokak'ta bulunan ve inşaat yalıtım malzemesi satışı yapılan iki katlı iş yerinin üst katında yangın çıktı.

Alevler, kısa sürede katın tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.

İş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.