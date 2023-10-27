Bağcılar'da Hurdacıda Patlama: 5 İşçi Yaralandı

BAĞCILAR'DA İŞ YERİNDE PATLAMA 5 YARALI

Özgür EREN-Ahmet YEŞİLMEN İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR'da 3 katlı binanın bodrum katındaki hurdacıda patlama oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 5 işçi yaralandı. Patlama anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın bodrum katındaki hurdacıda saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından dükkanda yangın çıktı. İçeride bulunan 5 işçi kendilerini can havliyle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluşan 5 işçi olay yerindeki ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Dükkanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polis dükkan ve çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı.

Patlamayı duyan Recep Yücel, Patlamayı duyunca dışarıya çıktım, bağırıyorlardı içeride. Patlama olayı yanımda oldu, çok korktuk. 5 yaralı vardı, 5'ide yanmıştı. Adamların her tarafı yanmıştı. Üstlerinde elbise kalmamıştı diye konuştu.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hurdacı dükkanının bir anda patlaması ve dükkanın yandığı anlar yer aldı.