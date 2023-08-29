Bağcılar'da Hırdavat Dükkanında Yangın Çıktı

Bağcılar'da bulunan bir hırdavat dükkanının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise yapılan incelemeler sonucunda belirlenecek.

Oğuzhan CİN-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, BAĞCILAR'da 2 katlı hırdavat dükkanının çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Fevziçakmak Mahallesi, 2005 Sokak'taki 2 katlı hırdavatçı dükkanının çatı katında çıktı. Alevlerin çatı katında bulunan plastik malzemelere sıçraması nedeniyle yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.