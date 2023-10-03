Bağcılar'da Geri Geri Gelen Kamyonun Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

BAĞCILAR'da geri geri gelen kamyonun çarptığı Kamil Aslan(75) hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11.50 sıralarında İSTOÇ Ticaret Merkezinin sevkiyat bölümünde meydana geldi. Kamil Aslan, oğlunun sevkiyat işlerini takip etmek için İSTOÇ'a geldi. Cep telefonuyla konuşarak sokakta ilerleyen Aslan'a geri geri geri hareket eden 34 ZYM 81 plakalı kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından kamyonun altından çıkarılan Aslan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken kamyon şoförü Muhammet Ş. polis merkezine götürüldü.

'KÖR NOKTAYA DÜŞTÜĞÜ İÇİN ŞOFÖR GÖREMİYOR

Olayı gören İlyas Altıntaş, 'Yaya, elinde telefonla park halindeki kamyonun yanından geçiyor. Kamyon geri geldiği sırada, arkası dönük olan yayaya çarpıyor. Kamyon vurunca, altına düştü. Aracın aynalarından gözükmediği, kör noktaya düştüğü için şoför göremiyor dedi.