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Bağcılar'da frenleri boşalan çöp kamyonu çok sayıda otomobile çarptı

Bağcılar'da frenleri boşaldığı iddia edilen çöp kamyonu çok sayıda otomobile vurarak durabildi. Kamyonun şoförü ise yokuş aşağı giden araçtan kendisini yola attı. Kazada kamyon şoförü yaralandı.