Bağcılar'da Çocuklara Yaz Tatili İçin Portatif Havuz Kuruldu

Bağcılar Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz tatilini değerlendirmesi için ilçede bulunan 3 okulun bahçesine portatif havuz kurdu. Havuzlarda, 7-15 yaş arasındaki erkeklere antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi veriliyor. Proje yoğun ilgi görüyor ve havuzlar düzenli olarak temizleniyor.

Bağcılar'da, çocukların ve gençlerin yaz tatilini değerlendirmesi için portatif havuz kuruldu.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan 3 okulun bahçesine portatif havuz kuruldu.

Portatif havuzlarda, 7-15 yaş arasındaki erkeklere antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ilk kez yaptıkları portatif havuz projesini yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Çocukların yaz tatillerini yüzme öğrenip suda kulaç atarak değerlendirdiğini kaydeden Özdemir, "12 kişilik havuzların temizliği düzenli olarak yapılıyor. Hijyen kurallarına göre hizmet veren havuzun kendini temizleme sistemi bulunuyor." ifadelerini kullandı.