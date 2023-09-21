Bağcılar'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bağcılar'da işyerinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiği bir itfaiye erinin ise yaralandığı kaydedildi.

İstanbul Valiliği, Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi'nde, içerisinde kimyasalların bulunduğu iş yerinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 itfaiye erinin ise yaralandığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen açıklamada, yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. - İSTANBUL