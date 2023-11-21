Bağcılar'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Bağcılar'da bulunan bir iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında depoda bulunan süngerlerin oluşturduğu yoğun duman tahliye edildi.
Bağcılar'da bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dökümcüler Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Depoda bulunan süngerlerin oluşturduğu yoğun dumanı tahliye etmek isteyen itfaiye ekipleri yol üstüne kurdukları tahta üzerinde kroki çizerek planlama yaptı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, duman tahliyesi de yaklaşık 2 saat sürdü.
Kaynak: AA / Yaşam