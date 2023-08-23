Bağcılar'da binaların altından temele sızan su mahalleliyi tedirgin ediyor

-Kaynağı belli olmayan su mahalleyi tedirgin ediyor

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da, kaynağı belli olmayan suyun sızması nedeniyle bazı evleri su bastı. Bir binanın asansörleri ise devre dışı kalırken temelleri su alan 4 bina sakini ise meydana gelen durum nedeniyle tedirginlik yaşıyor.

Bağcılar'da, kaynağı belli olmayan su, 4 binanın temeline sızdı. Temelden sızan su bazı evleri basarken bir binanın ise asansörlerini devre dışı bıraktı. Suyun sızdığını fark eden bina sakinleri, su hattının patladığını düşünerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine sokağa gelen ekipler, sokakta yaptıkları kazıda herhangi bir su kaçağı ve patlağına rastlamadığı öğrenildi. Sızmanın devam etmesi nedeniyle evi su basan vatandaşlar nöbet tutmaya başlayarak, suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar ise suyun kaynağını bulmak için yaklaşık 25 metrelik su kuyusunu kazıp, suyunu boşalttı. Ancak binaların temeline su sızmaya devam etti. Bunun üzerine vatandaşlar bir daha İski'ye haber verdi. Ancak İSKİ ekiplerinin yapacakları bir şeyin olmadığını söylediği iddia edildi.

Binaların temelinin zarar gördüğünü belirten vatandaşlar, tedirgin olduklarını söyledi.

"Çöp atacaktım bir de baktım merdivenlerin altını su basmış"

Temelin suyu emdiğini ve nöbet tuttuklarını belirten ev sakini Heval Abdo, "Suyun kaynağını biz de bilmiyoruz. Çöp atacaktım bir de baktım merdivenlerin altını su basmış, biz suyu aldık ama aynı yer yine su doldu. Biz uyuyamıyoruz, nöbet tutuyoruz. Uyursak ev göl olacak. Daha önce olmuştu ama birkaç gündür sürekli oluyor. Duvarlar da suyu emiyor ve bu emme sonucu deprem olduğunda binanın çökme ihtimali var" dedi.

"7 senedir bu binanın temelinde su akıyor"

Suyun 7 yıldır sızdığını ve binanın çökmesinden korktuğunu anlatan Mustafa Güngör isimli bina sakini, "7 senedir bu binanın temelinde su akıyor, nerden aktığı belli değil. Kuyuyu kazdık, iki üç kişi oraya düştü. Ama bir türlü bir yetkilinin geldiği yok. Suyun nerden aktığı da belli değil. Kazdık burayı kuyuyu bulduk. İSKİ'den de geldiler, 'biz ilgilenemeyiz, bizi aşar' dediler. Kuyuyu açtırdık onunla da alakası yok. Su binanın temeline gidiyor, aşağıdaki binalara gidiyor. Dün gece bir binada oturan kadının evini su basmış. Yedi yıldır böyle. Bina yapılırken kontrol edilmemiş. Binanın temeline çok zararlı, bunun çözülmesini istiyoruz. Herkes korkuyor, bir yetkili gelip baksın istiyoruz. Binanın çökmesinden korkuyoruz" diye konuştu.

"Suyun geldiği yeri kesmelerini istiyoruz"

Binaların altının hep su olduğunu anlatan bina sakinlerinden Elmas Yıldız, "Suyun geldiği yeri kesmelerini istiyoruz. Binaların altı su, kömürlükler hep su, bodrum katlarda yaşayan insanlar var, onlar hep su içinde kaldı. Dün gece saat 02.00-02.30 gibi bayanlar 'su içinde kaldık' diye ağlıyorlardı. İSKİ'den geldiler, bir şey yapamayacaklarını söyledi, kaynak suyu olduğunu söyledi. Gittiler ama sonuç ne oldu bilmiyorum. Bizim bina, yanındaki, onun yanındaki ve aşağıya doğru binalara sızmaya devam ediyor. Kaç gündür bu devam ediyor" şeklinde konuştu.