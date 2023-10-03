Bağcılar'da 75 yaşındaki adam kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti, kaza anı kamerada

Bağcılar İSTOÇ'ta Kamil Aslan adlı vatandaş, telefonla konuşurken o sırada geri hareket eden kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.50 sıralarında İSTOÇ Ticaret Merkezi'nin sevkiyat bölümünde meydana geldi. 75 yaşındaki Kamil Aslan, oğlunun sevkiyat işlerini takip etmek için İSTOÇ'a geldi. O sırada araçların sevkiyat yaptığı bölümde telefonla konuşarak yürüyen Aslan, geri hareket eden 34 ZYM 81 plakalı kamyonun çarpması sonucu altına sıkıştı. Kamyon tekerinin altındaki Aslan, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kamil Aslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede hayatını kaybederken, kamyon şoförü Muhammet Ş. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kamil Aslan'ın kamyonetin altında kaldığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"İçler acısı bir durum"

Meydana gelen kazanın görgü tanıklarından olan İlyas Altıntaş, "Yaya aracın yanından geçerken elindeki telefonla görüşüyordu. O sırada aracın arka tarafına, aynanın kör noktasına geliyor. Aracı tam ortaladığı için, araç geri geri gelirken kaza meydana geliyor. Kaza olduktan sonra nabzı atıyordu. Ambulansa aldıklarından sonra sağlık durumunu sorduk. Yüzde 99 eks olduğunu söylediler. İçler acısı bir durum. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Hepimiz üzüldük. Her iki tarafa da Allah yardım etsin" dedi. - İSTANBUL