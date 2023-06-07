Bağcılar Belediyesi Uçurtma Şenliği düzenledi

Bağcılar Belediyesi 24'üncü Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında Uçurtma Şenliği düzenledi. Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar uçurtmalarını gökyüzüne uçurarak keyifli bir gün geçirdi. Şenlikte uçurtmasını en yükseğe çıkarana ise bisikletin yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

Mahmutbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Çocukların aileleriyle eğlenceli vakit geçirdiği şenlikte belediye tarafından ücretsiz uçurtma dağıtıldı. Bunun yanı sıra palyaço ve tahta bacak gibi gösterilerde yapıldı. En yükseğe çıkan, en güzel ve en ilginç uçurtmalar kategorisinde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere bisiklet, spor malzemeleri ve saat hediye edildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'de alana gelerek uçurtma uçurdu.

'GELECEK NESİLLERİMİZE ÇEVRE DUYARLILIĞI AŞILANSIN İSTİYORUZ'

Etkinlik alanına gelen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, 'Uçurtma Şenliğimizde vatandaşlarımızla, çocuklarımızla birlikteyiz. Bağcıların özellikle belediyemizin çevreye duyarlılığını, net bir şekilde göstermek ve gelecek nesillerimize çevre duyarlılığı aşılansın istiyoruz. Bu farkındalığı oluşturmak adına da bugün çocuklarımızla birlikteyiz. Çeşitli ödüllerimiz olacak. En yükseğe çıkan, en ilginç, en güzel uçurtmaları getiren komşularımıza ödüller vereceğiz. Yarın yine çevre defilemiz olacak. Geri dönüşüm malzemelerinden onların kullanıldığı önemli bir defilemiz olacak. Cuma günü çevre ödüllerimizle çevre tiyatromuz olacak. Pazar günü de 'Çevre İçin Pedalla' mottosuyla 8 kilometrelik parkurda bisiklet sürüşü yapacağız. Çevrecilik adına özellikle denizin altındaki atıkları toplama konusunda dalgıçlarımızın temizlik faaliyetlerini de daha büyük dönemlerde düzenlemiştik. Bağcılar Belediyesi olarak çevre konusunda özellikle bilgi evlerimizde, okullarımızı, çocuklarımıza çevre duyarlılığı aşılıyoruz. Göreve geldiğimiz 14 aylık süre içerisinde geçmişten bugüne yapmış olduğumuz çevre faaliyetlerimizin üstüne koyarak sıfır atık belgesini de Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un elinden aldık. Emine Erdoğan, hanımefendinin bu konuda çok büyük gayretleri var. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak bu faaliyetlerimizi her geçen gün daha da artırarak devam ettiriyoruz? dedi.

'ETKİNLİK ÇOK EĞLENCELİ GEÇİYOR'

Etkinliğe katılan Yasemin Güngör, 'Etkinlik çok eğlenceli geçiyor. 1 hafta boyunca da sürecek. Çocuklar eğleniyor. Bize bu fırsatları sunduğu için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz' dedi.

'İYİ Kİ GELMİŞİZ'

Melek Korkulay (10), 'Uçurtmalarımız çok güzel uçuyor. Buraya iyi ki gelmişiz, çok güzel, eğleniyorum' diye konuştu.

'İLK DEFA UÇURTMA UÇURUYORUM'

Hilal Argış (10) 'Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlk defa uçurtma uçuruyorum, Uçurtma şenliği çok güzel bir şey' dedi.