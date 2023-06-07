Bağcılar Belediyesi 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi

Bağcılar Belediyesi 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde uçurtma şenliği düzenledi. Şenliğe çocukların ilgisi yoğun olurken gökyüzünde uçan uçurtmalar renkli görüntüler oluşturdu.

Bağcılar Belediyesi tarafından 24. Geleneksel Çevre Etkinlikleri çerçevesinde Mahmutbey Mahallesi'nde uçurtma şenliği düzenlendi. Programa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Kimi ailesiyle kimi de okul arkadaşlarıyla birlikte etkinliğin yapıldığı alanı doldurdu. Minikler, belediye tarafından ücretsiz dağıtılan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Rüzgar karşısında uçurtmasını uçurmaya çalışan çocuklar, keyifli zaman geçirdi. Tahta bacak ile palyaçoların gösterileri de programa renk kattı. Bazı minikler de çalan müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlendi. Bu özel günde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de çocukları yalnız bırakmadı. Şölende uçurtma severler, En Yükseğe Çıkan, En İlginç ve En Güzel uçurtma kategorisindeki yarışmalarda yeteneklerini ortaya koydu. Dereceye girenler bisikletle ödüllendirildi. Etkinlikte konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Çevre haftası etkinliklerimizin 2. Günündeyiz. Dün Bağcılar'ın iki önemli noktasında 100 bin çiçek dağıttık. Bugün de 2. Etkinliğimizde uçurtma şenliğimizde vatandaşlarımız çocuklarımız ile birlikteyiz. Bağcılar'ın özellikle belediyemizin çevreye duyarlılığını net bir şekilde göstermek adına ve gelecek nesillerimizin çevre duyarlılığı aşılansın istiyoruz. Çeşitli ödüllerimiz olacak. Bin uçurtma dağıttık. Vatandaşlarımız da kendi oluşturdukları uçurtmaları da getirdiler" dedi.

"Etkinlik çok eğlenceli geçiyor"

Çocuğuyla birlikte etkinliğe katılan Yasemin Güngör, "Etkinlik çok eğlenceli geçiyor. 1 hafta boyunca da sürecek. Dün çiçek dağıtımı vardı. Bende çevre kulübü üyesiyim o yüzden bu tarz etkinliklerde de yardımcı oluyoruz. Güzel geçiyor çocuklar eğleniyor" diye konuştu.

"Uçurtmalarımız çok güzel uçuyor"

Şenliğe katılan 10 yaşındaki Melek Korkulay, "Uçurtma şenliğine geldik. Uçurtmalarımız çok güzel uçuyor. İyiki de gelmişiz buraya çok güzel eğleniyorum" ifadelerini kullandı.

"İlk defa uçurtma uçuruyorum"

Hilal Argıç ise, "Çok mutluyum buraya geldiğim için çok güzel ilk defa uçurtma uçuruyorum. Çok eğleniyoruz" dedi. - İSTANBUL