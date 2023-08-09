Bafra'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Hediyeler Verildi

Bafra ilçesinde yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrencilere İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından çeşitli hediyeler verildi. Hacı Mahmut Sarı Camisi'nde düzenlenen programa öğrenci velileri de katıldı. Kur'an kursu öğrencileri yaz boyunca öğrendikleri ilahi ve duaları seslendirdi. Yaşları 5 ile 17 arasında değişen 80 öğrenciye hediyeleri İlçe Müftüsü İbrahim Memiş tarafından dağıtıldı. Kurstaki disiplin ve başarısı nedeniyle Suriyeli Huteybe Mansour'a bisiklet, 6 öğrenciye de akıllı saat hediye edildi. Memiş, öğrencileri tebrik ederek, 'Başta velilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Sizler yarınlarımızı inşa edeceksiniz, öğrenmiş olduğunuz Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler, gelecek hayatınızda ışık tutacak, kötülükten uzaklaştırıp, vatanınızı milletinizi sevmenizi, devletin birlik ve beraberliğini sevmenizi, gayret etmenizi, ayrımcılık yapmamanızı bunun gibi hususları sizlere kazandıracaktır.' dedi. Cami İmamı Fedai Göçmen öğrencilere, ailelere ve kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür etti.