Haberler ›› Yaşam ›› Bafra'da Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Devrilen Ağaç İki Otomobile Zarar Verdi

Bafra'da Şiddetli Rüzgarın Etkisi: Devrilen Ağaç İki Otomobile Zarar Verdi

Samsun'un Bafra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki iki otomobile zarar verdi. Meteorolojinin turuncu kod verdiği Samsun'un Bafra ilçesinde fırtına etkili oldu. Fatih Mahallesi Fabrika Sokak'ta fırtına nedeniyle bir ağaç, park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı. Araçlarda hasar oluştu.