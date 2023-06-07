Bafra'da Halk Eğitimi Merkezi'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezinin yeni hizmet binasının açılışı ile yıl sonu sergisi gerçekleştirildi. Vali Zülkif Dağlı, açılış törenindeki konuşmasında, binanın 3 yıl önce atıl ve kullanılmaz halde olduğunu söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde Mehmet Yıldız Halk Eğitimi Merkezinin yeni hizmet binasının açılışı ile yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Vali Zülkif Dağlı, açılış törenindeki konuşmasında, binanın 3 yıl önce atıl ve kullanılmaz halde olduğunu söyledi.

Binanın 1890'da Efraim Ağa Konağı olarak yapıldığını, yüz yılı aşkın süredir eğitime hizmet ettiğini anlatan Dağlı, "Eski Bafra TSO Başkanı Gölsel Başar ile iş insanı Mehmet Yıldız irtibat kurmuş. Kaymakam, Belediye Başkanı güzel yaklaşımda bulunarak hayır işi hemen karşılık buldu ve bu eser tekrar Bafra'mıza kazandırıldı." dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise sağlık kadar kültür ve eğitimin de önemli olduğunu dile getirerek, "Halk eğitimi merkezlerini kültür sağlığı merkezi olarak görüyoruz. Yıldız ailesinin yapmış olduğu bu çalışma, Bafra'mızın sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkı sağlayacaktır. Bafra'mıza binamızın hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Mehmet Yıldız ve ailesine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da ilçede daha önce de restore edilen tarihi binalar bulunduğuna dikkati çekerek, "Ama bu eser çok önemli. Halk eğitim çalışmaları burada daha da anlamlı olacak. Belediye olarak halk eğitim çalışmalarına her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da Bafra Halk Eğitimi Merkezinde 400 öğreticiyle 21 bin 248 kursiyere 1417 kurs faaliyeti gerçekleştirildiğini belirterek, "Spordan, resim ve müziğe, el sanatlarına kadar kurslarımız mevcut. Yeni binamızla daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Hayırsever iş insanımıza da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hayırsever Mehmet Yıldız da dört kardeş olarak bu okulda okuduklarını dile getirerek, "Ağabeyim de hayır işleriyle uğraşır. Allah der ki, 'Ver'. Allah verenlerden eyledi." dedi.

Programda binanın açılışının ardından halk oyunları gösterisi ve Türk Halk Müziği dinletisi sunuldu, sergi alanı gezildi.

Programa Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.